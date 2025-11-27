◇男子ゴルフツアー カシオ・ワールドオープン第1日（2025年11月27日 高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、元プロ野球選手の松坂大輔氏（45）は4バーディー、6ボギーの74で回り、96位。初のレギュラーツアー初日を終え、「もう上出来です。1個はバーディー取りたいと思っていた。まさか4つも取れるなんて思っていなかった」と振り返った。

10番でのスタート前、「平成の怪物、松坂大輔」とアナウンスされ、ギャラリーの大歓声を浴びた。「プロ野球選手の時のコールされる時を思い出した。緊張しましたね」と話しながらも、ティーショットはフェアウエーの真ん中を捉えた。15番で初バーディーを奪ったが、続く16番のティーショットは大きく曲げ、隣の15番のフェアウエーに。そこからの第2打で16番のフェアウエーに戻し、ボギーで乗り切った。最終の9番パー4、第2打残り115ヤードを50度のウエッジで振り抜き、ピン1メートルにつけてバーディー締め。「出来すぎなんで、今日で終わりたいくらい。それくらい自分にとっては最高のゴルフができた」と充実した表情を浮かべた。

“平成の怪物”も朝から緊張しっぱなしの1日だった。「スパイクを履き忘れて、買った飲み物も忘れて、クラブも置いてきて。（練習場とクラブハウスを）3往復くらいしました」と笑った。

過去に桑田真澄氏や立浪和義氏らがレギュラーツアーに参戦したことがあるが、予選通過者はなし。元プロ野球選手として初の予選通過が懸かる明日に向けて「まさかこんなスコアで回れると思っていなかった。同じくらいのスコアで回れるように頑張りたい」と意気込んだ。