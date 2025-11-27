お笑いコンビ「トミーズ」の雅（65）が、22日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。大ヒット歌手の意外な逸話を披露した。

この日は番組冒頭から、雅のトークが止まらず。「先週、コジリン（小嶋花梨）が、NMBを卒業するライブに行ってきたという話をしました」と始めた。

卒業ライブで小嶋が「33曲歌った。あれは歌詞（を見られるカンペ）があるのと言ったら、全部覚えてるんです。33曲。全然間違わない」と、雅はうなった。

そのうえで「たかじんさんは1曲も覚えてません」と断言。『やっぱ好きやねん』の大ヒット曲を歌い、2014年に亡くなられたやしきたかじんさんの名前を出した。

雅は「だから、ここ（目の前）に歌詞があって、“やっぱ好きやねん”ってこうやって歌うでしょ」と、若干前屈みになり、カンニングペーパーを見ている仕草を披露。ゲストの鈴木紗理奈が「あれ、見てるんですか？」と信じられない顔をした。

それでも雅は「見てるんです。1曲終わったら、こうやってめくる」と紙をめくる姿も再現。「て、言うてたら、今週の水曜日の魔法のレストランの後に特番でたかじんさんが出てきた」と振り返り、「ほんなら、ホンマに“やっぱ好きやねん”をこう（前屈みで）やって歌ってて。あのシーンが出てきて」と、実際の映像が流れたと話した。

共演者からは「サビは見てないでしょ？」という声も飛んだが、雅は「だから動けへんやん、あの人。ずっと、ここにあんねん」と全て見ていたと話し、鈴木は「そんなワケないじゃないですか。“やっぱ好きやねん”を覚えられないなんて、ドアホじゃないですか」と信じていない様子だった。