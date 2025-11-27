岡山県を代表するカキの産地、備前市の日生地区で、水揚げが本格的にスタートしました。今年、カキが死滅するケースが各地で相次ぐ中、日生地区でも被害が出ていて生産者の頭を悩ませています。

【写真を見る】冬の味覚カキが大打撃「生きとるのがレアなくらい」 水揚げ始まった備前市の日生地区でも死滅被害 生産者は頭抱える【岡山】

“2年もの”はほとんどが死滅 「困った」

旬の時期を前に今年も水揚げが始まった日生のカキ。しかし、今年は異変に見舞われています。

（ひなせかき工房 奥橋奉宜さん）

「この中の8割から9割は全部ゴミみたいな感じです。生きとるのがレアなくらい」

2年間養殖してから出荷するいわゆる「2年もの」は、ほとんどが死滅。「1年もの」は水揚げを例年から2週間遅らせたものの、身のサイズはかなり小ぶりになっているといいます。

（ひなせかき工房 奥橋奉宜さん）

「生きていてもこんなサイズ。困った…」

今月、岡山県が県内5つの漁協を対象に行った調査では、多いところで73%にもおよぶカキが死滅していたことが分かっています。

主な要因は、水温や塩分濃度の高止まり。夏の猛暑や、雨の少ない日が続いたことが、生育環境を悪化させたとみられています。

カキむき作業本格化も出荷できるのは半分以下か

（平松咲季記者）

「こちらでは、きょうからカキの殻をむく作業が始まっています」

「カキが山のように積まれてはいますが、このうち出荷できるのは、半分以下になる見込みだということです」

去年は、初日だけで2,500キロ程度の水揚げがあったという日生地区。きょう（27日）は、その半分以下の1,200キロに留まりました。

出荷ができない恐れがある極端に小さなカキも多く、この状況が続くと日生のカキ産業そのものが危機的状況に追い込まれるのではと奥橋さんは表情を曇らせます。

（ひなせかき工房 奥橋奉宜さん）

「この冬のカキでお金が稼げなかったら、来年にもつなげられないからな。このままだとちょっと、今後カキ漁をする人が減るんじゃないかな」

日生名物の冬の味覚「カキオコ」もピンチか

見通しが立たない状況に、日生名物の「カキオコ」を提供する飲食店では…

（お好み焼き うまうま店長 牧野真希さん）

「これはまだ冷凍なんですよ。去年のいいときのやつ」

「（こんな状況は）初めてのことで分からないです。こんなにカキがないというのは。（小さくても）なるべくいっぱい入れて焼こうと思っています」

（記者）

「味はいかがですか」

（客）

「おいしいです。（今年も）身が大きくなってほしいけど、獲れないと聞いているから、今年はどうかなって」

生産者も飲食店も、それに地域の人も待ち望む岡山の冬の味覚・カキ。

日生漁協は今年の販売量について、去年の1,300トンを大きく下回ると見込んでいて、県に対し、収入の減少が予想される生産業者らへの支援を求めていく考えです。