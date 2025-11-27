北信総合病院×信州大学 増加するスキーのけが 予防に向けて取り組みスタート【長野】
まもなくウインタースポーツシーズンを迎えますが、そんな中、中野市の病院と信州大学が連携してスキーなどによるけが予防に向けて取り組むことになりました。
北信総合病院 荒井裕国統括院長
「ただ治療していたものを、調査につなげたりとか、さまざまな団体とのつなぎを行っていくということで、こういった今後のトレンドに対して迅速にかつ充実した体制を整えていきたい」
北信総合病院は志賀高原に近いことから、冬の間、スキーやスノーボードによるけが人を数多く受け入れています。
患者の数は年々増加傾向にあり、特にコロナ禍以降、救急搬送される患者の数が増えていて、けがの程度が重い患者が目立つといいます。
インバウンド客を含めスキー客自体が増えていることなどが背景にあるようです。
北信総合病院では新たに「外傷センター」を立ち上げ、患者への対応を強化する一方、連携する信州大学では整形外科医を病院に派遣して若手医師の教育に当たるほか、患者のデータを分析しウインタースポーツの安全性の向上やけがの予防に役立てたい考えです。
北信総合病院 整形外科 高梨誠司部長
「その人その人に、その能力に応じて楽しんでいただければいいと思うんですけれども、そこら辺を注意喚起できるようなことが、この結果から出ればそれは素晴らしいかなというふうに感じております。」
スキー場でのけがを減らすために、ヘルメットの着用や自分の技術にあったコース選びなどを呼びかけています。