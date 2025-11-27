¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×ËÌÀî·Ê»Ò¤ÈÀ¸ÊüÁ÷ÅÐ¾ìàÉÔÏ·¤Î45ºÐá¤ËµÓ¸÷¡ÖÆ©ÌÀ¤¹¤®¤Æ¡Ä¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿¿Àµ¤ÎÄ¶Èþ¿Í¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò(39)¤¬¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£°ì½ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿45ºÐ½÷Í¥¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¤È¤Ý¤«¤Ý¤«³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ Æ©ÌÀ¤¹¤®¤Æ¡Ä¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤ÈX¤ÇÄÖ¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÅÄÃæÎïÆà(45)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÆ©ÌÀ´¶À¨¤¤¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¶¦Âº¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î2¿Í¤ÏºÐ¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡©¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2¿Í¤Ï28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¶¦±é¡£ËÌÀî¤Ï¼ç±é¤ÎÉÏ¤·¤¤2»ù¤ÎÊì¡¦±ÊÅç²Æ´õÌò¡¢ÅÄÃæ¤ÏÁí¹çÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹ÉØ¿Í¡¦À±ºê¤ß¤æ¤Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£