¤ªÊè¤ÎÁ°¤Ç¿Æ»Ò¼Ì¿¿¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡1992Ç¯¤Ë26ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÀÂµî¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÈøºêË¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦ÈËÈþ¤µ¤ó¤¬¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î¤ªÊè»²¤ê¤òÊó¹ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÊè»²¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÈøºêÍµºÈ¤È¤ªÊè»²¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¡ØOZAKI PLAYS OZAKI£².¡Ù¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È12·î¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢Éã¤ÎË¤µ¤ó¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î¤ß¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍµºÈ¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡Ö¤â¤¦¤¹¤°´ÔÎñ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Í¡×¤È11·î29Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ÎË¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÆ°²è¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤«¤¡¡¢´ÔÎñ¤« ²èÌÌ±Û¤·¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¨¤¤ ¤ªÉã¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÈøºê60ºÐ¤«¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢²Î¤Ï¡¢º£Ä°¤¤¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨♡♡¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Öº£¤â¤ï¤¿¤·¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÆó¿§¤Î¤ªÀþ¹á¤Ï¤ªÆó¿Í¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£