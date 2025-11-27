¡ÖÉáÄÌ¤ËÈþ¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¾×·â¤Î½÷Áõ»Ñ¡¢µð¿Í¥ë¡¼¥¡¼¤ËµÓ¸÷¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¡×¤ÎÀé¿Ò¤ËÊ±¤·¤Æ
¡¡¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¥ë¡¼¥¡¼±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê(23)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤Î½÷Áõ»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ºê¡¦³¤À±¹â¤«¤é¶å½£»º¶ÈÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤ÇÆþÃÄ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·³¤Ç22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë3µ¨Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°¤ÎÅðÎÝ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025 Presented by Fanatics¡×¤Ç½÷Áõ¤òÈäÏª¡£²¾ÁõÂÐ·è¤Ç¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤ÎÀé¿Ò¤ËÊ±¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉñÂæÎ¢¤òÌðÌî¸¬¼¡2·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö²¾ÁõÂÐ·è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¥á¥¤¥¯Ãæ¤Î±ºÅÄ¤Î¤Û¤Û¾Ð¤à²£´é¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ë¤Ï¡Ö±ºÅÄÁª¼ê¡¢åºÎï¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»÷¹ç¤¤²á¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö´éÎ©¤Á¤¬ÍÄ¤¤¤«¤é»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÈþ¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£