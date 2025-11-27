欧州ツアー開幕戦の第1Rが雷で順延 桂川有人は暫定59位
＜BMWオーストラリアPGA選手権 初日◇27日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦。第1ラウンドは雷のため翌日順延となった。現地時間午前6時に競技が再開され、第2ラウンドの開始は午前7時30分を予定している。
7アンダー・暫定首位にセバスチャン・ガルシア・ロドリゲス（スペイン）。5アンダー・暫定2位にダニエル・ゲイル（オーストラリア）、4アンダー・暫定3位タイにはセバスチャン・ムニョス（コロンビア）ら6人が続いた。地元・オーストラリアのアダム・スコット、ミンウー・リーは3アンダー・暫定9位タイ。昨季のLIVゴルフで5勝を挙げたホアキン・ニーマン（チリ）は、1アンダー・暫定42位タイにつけている。日本の桂川有人は14ホールを消化し、イーブンパー・暫定59位タイとなっている。
