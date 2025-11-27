11月27日、藤枝MYFCの須藤大輔監督や中川創キャプテンが静岡新聞SBSを訪れ、今シーズンの集客目標達成の報告と最終戦への意気込みを語りました。

【写真を見る】藤枝MYFCの須藤大輔監督や中川創キャプテンが静岡新聞SBSを表敬訪問

今シーズンの藤枝MYFCは、ジュビロ磐田との県勢対決で初の勝利を収めるなど観客を沸かせる試合もありましたが、現在15位と思うような結果にはつながりませんでした。

しかし、先日のホーム最終戦で目標に掲げていた平均集客5000人を達成、クラブとして確かな成長を続けています。

＜藤枝MYFC 中川創キャプテン＞

「まずスタジアムに入った瞬間からホームの雰囲気を作り続けてくれているサポーターのみなさんには本当に感謝している。クラブとして（平均集客5000人）目標として掲げている中で達成できたのに、自分たちが結果でお返しできなかったというのがものすごく悔いが残るシーズンではありますけど、この鬱憤だったりもどかしさを最終節に全部ぶつけて何としても勝って帰ってきたい」

藤枝MYFCの最終節は11月29日、アウェーでモンテディオ山形と対戦します。