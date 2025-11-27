『あんたが』第7話無料配信再生数がTBS全番組のベストを更新 スペシャル番組の放送も決定
女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)。このたび第7話の「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が522万回を突破し、TBSドラマ・バラエティ含む全番組のベストを更新した(※TVer DATA MARKETINGにて算出。各話配信開始から8日間の再生数)。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』ビジュアル
第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子氏による同名漫画（ぶんか社）が原作のこのドラマは、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。SNSで「鮎メロと勝男の虜だ！」などと話題となっており、2人を応援する人が急増している。
また、12月7日15時から「『じゃあ、あんたが作ってみろよ』特別版！―最終回直前！化石男よ世間の声を聞けSP」の放送が決定(関東ローカル)。第1話から第9話までの勝男の発言を振り返る名場面集や、この番組でしか観られない映像を届ける。
(C)TBSスパークル/TBS
