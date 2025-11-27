ローソン、「1日分の鉄分が摂れるアサイー&バナナビスケット」を発売 - 一緒に飲むと効果的な飲み物とは?
ローソンは11月25日より、健康商品「1日分の鉄分が摂れるアサイー&バナナビスケット」を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「1日分の鉄分が摂れるアサイー&バナナビスケット」
「1日分の鉄分が摂れるアサイー&バナナビスケット」は、その名のとおり、不足しがちな食物繊維3.1gと1日分の鉄分7.7mgを1袋で摂取できちゃうビスケット。アサイーとバナナのハート形がかわいいビスケットは、ほのかな酸味と優しい甘さが特徴で、国産小麦粉と食塩不使用バターが配合されている。1袋38g入りで、価格は228円。
なお、管理栄養士のさくらいゆかさんによると、鉄分の吸収をよくするにはビタミンCが有効なのだとか。そのため、鉄分を摂るときには、一緒にオレンジジュースなどを飲むのがおすすめとのこと。
