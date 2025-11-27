今月30日日曜日、投開票の任期満了に伴う大崎町の町長選挙は新人4人が立候補しました。

2001年以来、24年ぶりに新たなリーダーが誕生する今回。人口減少や働き手の確保が課題となっています。

（西髙悟候補（65）無・新）「一生懸命全身全霊頑張ってまちづくりをしていきたい」

新人の西髙悟さんは大崎町井俣出身の65歳。2011年の県議選で初当選し、先月、辞職しました。

ふるさと納税を増やすための地域商社の設立や、移住・就職支援のために県からのアドバイザー派遣などを掲げています。元知事の伊藤祐一郎さんが応援演説に立ちました。

（伊藤祐一郎元知事）「西髙さんは立派な資質の持ち主。どんな課題にもチャレンジするし、力強く皆さんを引っ張っていってくれる」

（中野伸一候補（58）無・新）「対話でつくるみんなのまち。対話でみんなの幸せをつくっていきたい」

新人の中野伸一さんは大崎町永吉出身の58歳。37年間、大崎町役場で勤務し、企画調整課長などを務めました。

町民との対話を重視したまちづりや、ふるさと納税を活用した財源確保などを訴えています。今期で引退する現職の東靖弘町長が応援演説をしました。

（東靖弘町長）「自分のあとを継ぐのは中野伸一だということはずっと決めていた」

（草原正和候補（42）無・新）「まだ早いという声もあったが、若いからできることがあると思う」

新人の草原正和さんは大崎町永吉出身の42歳。おととし、大崎町議選で初当選し、今月、町議を辞職しました。

町独自の移住・定住の促進や、スポーツを通した子育て・教育の支援などを訴えています。草原さんを支持する町民は若さと行動力に期待します。

（草原候補の支持者）「若いのに一生懸命、頑張っている。いろいろ変えてもらわないといけないことがいっぱいある」

（髙谷秀男候補（65）無・新）「トライアルができることで、商店街には大きな影響が出てくる。わざわざまちが3億円も税金を使う必要はない」

新人の髙谷秀男さんは東京都出身の65歳。朝日新聞社の記者を経て2019年、妻の故郷・大崎町に移住しました。

町の中学校跡地に大型スーパーが進出する計画に反対し、すべての町民に2万5000円を支給する政策などを訴えています。

髙谷さんの支持者の1人は「町政の実情を可視化し、政策を実行してくれると期待している」と話していました。

現職・東靖弘さんの引退で、24年ぶりにトップが変わる今回の選挙。直近は3期連続で無投票当選だったため、2009年以来、16年ぶりの選挙戦でもあります。

（3人の子育て中 40代）「食費がすごいかかる。物価が下がってくれるのが一番ありがたい」

（キュウリ農家70代）「厳しい。（作物の）値段が自分たちで決められない。決まった収入があればいいが、天候に左右されたりする」

選挙の争点の1つが、人口減少と人手不足です。大崎町の人口はおよそ1万1800人。少子高齢化によってこの10年で2000人以上減り、基幹産業の農業は人手の確保が課題です。

サツマイモの加工品などを販売する企業です。インドネシアやベトナムなどから15人の技能実習生を受け入れています。

（技能実習生・インドネシアから）「大変じゃない。楽しい」

（技能実習生・ベトナムから）「全部」

人口減少が進む一方、大崎町で暮らす外国人の数は技能実習生を中心に611人と過去最多を更新。この10年間で3.6倍に増えました。

（都食品 吉留幸久専務）「夏場の過酷な労働環境下で日本人は定着しづらい。（外国人が）最前線で生産を担っているので助かっている」

「外国人頼み」ともいえる状況の中、1次産業の人手確保について、候補者は…

（西髙悟候補 無・新）「新規の就農者が育つようなかたちをとること。そこには農業に対して雇用が生まれることが課題だと思っている」

（中野伸一候補 無・新）「まず、1次産業そのものがもうからないと人手は入って来ない。私はこれをやっていくんだと思えるような若者を増やしていきたい」

（草原正和候補 無・新）「新規でなくても後継者育成という部分。原点回帰。帰って来られるまちという施策、後継者育成という部分をおしていきたい」

（髙谷秀男候補 無・新）「農業で食べていける見通しがつくようにすること。まちはもっと農産物、水産物、林産、畜産も含めて買い取る、町が調達することを増やしたい」

24年ぶりの新たなリーダーを選ぶ大崎町長選挙。投票日は今月30日日曜日で、即日開票されます。

