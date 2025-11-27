ユニットコムは11月26日、独自に展開するワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」におけるグラフィックス構成オプションとして、AMD Radeon AI PRO R9700やNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwellを追加して発売した。

SOLUTION∞、「AMD Radeon AI PRO R9700 / NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」搭載PC発売

AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など高負荷なワークロードをサポートするというワークステーションPC。今回構成オプションとしてAMD Radeon AI PRO R9700を選択できるようになったほか、NVIDIA RTX PRO 5000 BlackwellやNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwellもラインナップする。グラフィックスだけでなくプロセッサにも強力・広帯域なモデルを用意しており、用途に応じて選択できる。



○SOLUTION-W110-LCTP9Z-BVDX

OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX

メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 512GB(64GB×8)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB GDDR7 ×2

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：6,198,000円

○SOLUTION-W189-LC285K-BRX

OS：Windows 11 Pro [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K

メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)

ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB GDDR7

フォームファクタ：フルタワー / ATX

価格：714,800円

○SENSE-F189-LC265K-ARX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K

メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon AI PRO R9700 32GB GDDR6

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：504,700円