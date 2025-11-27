SOLUTION∞、「AMD Radeon AI PRO R9700 / NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」搭載PC発売
ユニットコムは11月26日、独自に展開するワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」におけるグラフィックス構成オプションとして、AMD Radeon AI PRO R9700やNVIDIA RTX PRO 5000 Blackwellを追加して発売した。
AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計など高負荷なワークロードをサポートするというワークステーションPC。今回構成オプションとしてAMD Radeon AI PRO R9700を選択できるようになったほか、NVIDIA RTX PRO 5000 BlackwellやNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwellもラインナップする。グラフィックスだけでなくプロセッサにも強力・広帯域なモデルを用意しており、用途に応じて選択できる。
○SOLUTION-W110-LCTP9Z-BVDX
OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 512GB(64GB×8)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB GDDR7 ×2
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：6,198,000円
○SOLUTION-W189-LC285K-BRX
OS：Windows 11 Pro [DSP版]
プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285K
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GB GDDR7
フォームファクタ：フルタワー / ATX
価格：714,800円
○SENSE-F189-LC265K-ARX
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：AMD Radeon AI PRO R9700 32GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：504,700円
