杉本哲太、「#刺して入れただけ」お手製のおでん披露 反響続々「具材のバリエーションが豊富」「まるでおでん屋さん」「めっちゃ美味しそう」
俳優の杉本哲太（60）が26日、自身のインスタグラムを更新。「今宵はおでん でんでんででん」と愉快につづり、手作りおでんを披露した。
【写真】「具材のバリエーションが豊富」「まるでおでん屋さん」杉本哲太のお手製おでん
インスタでは、もつ鍋やシチュー、ぶっかけうどんなど、たびたび“手料理”を披露している杉本。
この日は「#刺して入れただけ」と、たくさんの具材が煮込まれているおでん鍋の写真を披露した。こんにゃくやははんぺん、ちくわぶ、練り物、たまごなど、さまざまな具材が用意されているが「#牛すじは譲れん」と、とくに好きな具材についても明かしている。
コメント欄には「めっちゃ美味しそう」「美味しそうにならべてますね まるでおでん屋さんみたいです」「いろいろ沢山入ってて屋台みたい」「具材のバリエーションが豊富」「具だくさんすぎます」「冬は、おでん最高だ〜」など、さまざまな反響が寄せられている。
