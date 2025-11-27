野生動物の国際取引を巡る会議できょう27日、ウナギの国際取引を規制する提案の採決が行われ、否決されました。ただ、今後、再投票となる可能性もあり、鹿児島市のウナギ専門店からは心配する声も聞かれます。

ワシントン条約の締約国会議で、EUなどは、二ホンウナギなどを含む全てのウナギの国際取引を規制するよう提案していました。

日本は「二ホンウナギは絶滅のおそれがない」として反対していた中、27日の採決で提案は「否決」されました。

国産の養殖ウナギを提供している鹿児島市のウナギ専門店です。鹿児島はウナギの養殖生産量で国内トップですが、養殖する稚魚の多くは輸入に頼っています。

今回、規制はいったん否決されたものの、不服として動議が出された場合、来月5日の会合で再投票となります。結果が逆転する可能性もある中、今後の動向を心配しています。

（うなぎのふじ井 藤井滋人社長）「仕入れの値段が上がると売値も上がるし、お客さんも離れていくし心配。国内のウナギがなくなってしまうのではないか。あれば営業はできるが、なくなったら営業自体できない」

稚魚のシラスウナギの高値に、人件費の高騰、物価高が重なり、店では今年1月にウナギ料理を200円から500円値上げしたばかりでした。

（うなぎのふじ井 藤井滋人社長）「（仕入れ値は）高いまま。ちょっとは下がった。去年やおととしに比べたら。それでもやっぱり高い」

揺らぐ日本の食文化。今後の行方が注目されます。

・