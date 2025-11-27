県内でインフルエンザの患者数が増え続けています。直近1週間の患者数は前の週の1.7倍に増え、県は全域に流行発生注意報を出しました。新たな変異株にも注意が必要です。

県によりますと、県内で今月23日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者は859人でした。前の週より1.7倍で、5週連続で増加しています。

1医療機関あたりの感染者数は15.07人となり、県はきょう27日、県内全域に「インフルエンザ流行発生注意報」を出しました。

保健所別でみると、伊集院が51人と最も多く、警報基準を超えています。次いで、名瀬29.2人、川薩23.67人、姶良22.13人、鹿児島市でも13.93人となっていて、各地で増加しています。

（記者）「インフルエンザの感染が急速に広がる中、街の皆さんはどのような対策を行っているのでしょうか」

（2歳児の親）「家に帰ってきたらすぐに手を洗って『ばい菌がついているよ』と」

（40代）「周りにインフルエンザの人が結構いる。のどが痛い人が多いのでのど飴が流行っている」

（70代）「コロナ時からずっと外に出るときは必ずマスク。換気をしている。寒くても朝に空気を入れ替えている」

新たな変異株…

県内でも感染が広がるインフルエンザ。感染症に詳しい西順一郎鹿児島大学名誉教授は、新たな変異株が鹿児島でも広がっているとみています。

（鹿児島大学 西順一朗名誉教授）「去年まで流行していたウイルスと変わってきたのがサブクレードK。サブクレードKが入ってくるルートはインバウンド、海外旅行者が中心」

もともとは、イギリスなどで急速に広がっていた、新たな変異ウイルス「サブクレードK」。症状はこれまでのインフルエンザと変わりありませんが、サブクレードKの免疫を持っている人が少なく、感染が拡大しやすいといいます。

（鹿児島大学 西順一朗名誉教授）

「インフルエンザウイルスの病原性が高くなるわけではなく、免疫から逃れる変異が起きている。特別心配する必要はない」

「少しでものどの調子がおかしいとか咳が出る場合はマスクをつけてほしい」

西名誉教授は、12月にかけて感染者数がピークを迎えるとみています。

感染を防ぐには、

▼マスクの着用

▼ワクチン接種の検討

▼窓や扉を二か所以上開けて換気をする

▼違和感を感じたら早めに医療機関を受診することも大切です。

