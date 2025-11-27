「ほんまに生きていてくれてArigato！」新しい学校のリーダーズ SUZUKA、誕生日を前にMIZYUに溢れんばかりの感謝
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。11月24日（月・祝）の放送では、SUZUKAとMIZYUがパーソナリティを担当。ここでは、11月29日（土）に誕生日を迎えるSUZUKAにMIZYUがたくさんのArigato！を伝えました。
――KANONも降ろしてArigato！
MIZYU：11月といえば、11月29日！ SUZUKAのバースデー！ SUZUKAちゃん、誕生日ですよ!?
SUZUKA：もう何歳になるんですか？
MIZYU：何歳になるんですか？ こっちが聞いても良いですか？
SUZUKA：24ちゃいです。
MIZYU：ということで、SUZUKAさんに向けて、Arigato！していきたいと思います。
SUZUKA：えー、そんな贅沢な！ いいんですか？
MIZYU：何からしようかな。じゃあ、KANONの気持ちになってArigato！するね。KANONです！ はっ！ KANONです！
SUZUKA：KANONさんですか？
MIZYU：まりちゃん〜。
SUZUKA：まりちゃんって呼ばれています（笑）。
MIZYU：いつも肩車のときに、太ももで顔挟んでくれてArigato！
SUZUKA：ドMか！
MIZYU：顔を太ももで挟んでくれるから、私はアドレナリンが出ているんだ。だからいつもArigato！
SUZUKA：全然いいよ、これからもやるよ！ こちらこそありがとう。股に入ってくれてArigato！
MIZYU：次はRINちゃん。RINちゃんを降ろしますね。
SUZUKA：RINちゃん降ろしてください。
MIZYU：RINちゃんの真似ってめっちゃ難しいな。
SUZUKA：RINちゃんになんか貢献できているのかな、私？
MIZYU：もちろんできてるよ。
SUZUKA：そんな悩まなくても良いけどね。MIZYUからのArigato！でも良いですよ。
MIZYU：ちょっとね、RINちゃんは1回スキップしましょう。取りあえずMIZYUちゃんから……MIZYUです。SUZUKAさん、いつも……。
SUZUKA：え〜？
MIZYU：もうたくさんのArigato！があるんですけれども。胸の内をシェアし合ったり、美味しいものとかもシェアし合ったりとか。
そのときの気分に合わせていろんな感情をシェアして、ステージに向かうときも、静と動の感情がこんなに両極端な私たちですけれども、なんかわかり合えちゃうみたいな？ わかり合っちゃってる日々をArigato！
SUZUKA：こちらこそ、ありがとうございます。
MIZYU：いや、日々Arigato！ですよ、ほんとに。
SUZUKA：ほんまにもう、日々Arigato！や。わしの方がMIZYUにArigato！を伝えたいぐらいやもん。ほんまに生きていてくれてArigato！
MIZYU：でも、本当にArigato！って日々伝え合っているよね？
SUZUKA：さっきも伝え合っていたよね。
MIZYU：ちょっと恥ずかしいんだけど、恥ずかしくないぐらい伝え合っちゃっている日々。
SUZUKA：これからもね、日々Arigato！を伝えていきましょう。
MIZYU：24歳のSUZUKAともたくさん育んでいきたいと思います！
SUZUKA：よろしくお願いします！
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
（左から）パーソナリティのMIZYU、SUZUKA
バースデーケーキとSUZUKA
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624