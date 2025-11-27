Åìµþ¤«¤é°Ü½»¼ÔÂ³¡¹¡ª 3Ç¯Ï¢Â³Áý²Ã¡¦ÀÐÀî¸©¡Ö¾®¾¾»Ô¡×¤¬¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë³¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡© ºÇ¶¯»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤â°ìÌò!?
¾®¾¾±Ø¼þÊÕ¡£¼Ì¿¿Ãæ±ûº¸¤Ï202£µÇ¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥¦¥ì¥·¥ã¥¹¾®¾¾¡×
ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤ÈÈë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¡¦À¸¤Êý¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯TOKYO FM¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17:00¡Á20:00¡Ë¡£
11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¤ÎÂå±é¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó¤ÎRG¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£°Ü½»¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥«¥í¥±°Ü½»¿ä¿ÊÉô¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤òÆÃ½¸¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë»¨»ï¡ÖTURNS¡Ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎËÙ¸ýÀµÍµ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¾®¾¾»ÔÄ¹¡¦µÜ¶¶¾¡±É¡Ê¤ß¤ä¤Ï¤·¡¦¤·¤ç¤¦¤¨¤¤¡Ë¤µ¤ó¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë·Þ¤¨¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ±ä¿¸å¤Î³¹¤ÎÊÑ²½¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¾®¾¾¡É¤òÌÜ»Ø¤¹»Ô¤ÎÀïÎ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë¡Ë¡ÖTURNS¡×ËÙ¸ýÀµÍµ¤µ¤ó¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó¡¦RG¤µ¤ó¡¢ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¾®¾¾»ÔÄ¹¡¦µÜ¶¶¾¡±É¤µ¤ó
¢¡¿·´´Àþ³«¶È¤Ç¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤Î³¹¤Ø
ÀÐÀî¸©¤ÎÆîÉô¡¢¿Í¸ýÌó10Ëü¿Í¤Î»º¶ÈÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¾®¾¾»Ô¡£¸Å¤¯¤«¤é·úÀßµ¡³£¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¶È¤äÅÁÅý¹©·Ý¡¦¶åÃ«¾Æ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤Î³¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ì¤Î±éÌÜ¡Ö´«¿ÊÄ¢¡×¤ÎÉñÂæ¡¦°ÂÂð¤Î´Ø¡Ê¤¢¤¿¤«¤Î¤»¤¡Ë¤ä»Ò¤É¤â²ÎÉñ´ì¤¬À¹¤ó¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë²ÎÉñ´ì¤Î³¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯Ìó10Ëü¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¾®¾¾´ðÃÏ¹Ò¶õº×¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«±ÒÂâ¤Î´ðÃÏ¤¬¤¢¤ë³¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾®¾¾»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶áÇ¯ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿¤Ë¤è¤ë¾®¾¾±Ø¤Î³«¶È¤Ç¤¹¡£
µÜ¶¶»ÔÄ¹¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¶õ¹Á¡¦Å´Æ»¡¦¿·´´Àþ¡¦¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹È´·²¤ÎÎ©ÃÏ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹µÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î±ýÍè¤âÁý¤¨¡¢³¹¤¬³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈËÌÁ°Á¥¡É¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¾®¾¾±Ø¼þÊÕ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¥¦¥ì¥·¥ã¥¹¾®¾¾¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¾Î¤Ï¡¢¾®¾¾¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤òÉ½¤¹¡Ö¤¦¤ì¤Ã¤·¤ã¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¤¤¤È¤ª¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
Æ±¥Ó¥ë¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÁ¥¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¸ò°×¤Ç±É¤¨¤¿°ÂÂð¤Î¡ÖËÌÁ°Á¥¡Ê¤¤¿¤Þ¤¨¤Ö¤Í¡Ë¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Ó¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æî²Ã²ìºÇÂçµé¤ÎÂ¿ÌÜÅª¥Û¡¼¥ë¡¢¸øÎ©¾®¾¾Âç³Ø¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤Î´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»º´±³Ø¤¬½¸¤Þ¤ë¸òÎ®µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈËÌÁ°Á¥¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¦¥ì¥·¥ã¥¹¾®¾¾¡×¤È¾®¾¾±Ø
¢¡¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¾®¾¾¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¤½¤ó¤Ê³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¾®¾¾»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¶¶»ÔÄ¹¤Ï¡¢Ì±´Ö¤«¤é¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òCMO¡ÊºÇ¹â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ2024Ç¯5·î¤«¤é·Þ¤¨¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¾®¾¾¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¡¢È¯¿®¤«¤é»ö¶È²½¤Þ¤Ç°ìÂÎÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎCMO¤ÎÈ¯°Æ¤Î1¤Ä¤¬¡¢Íè·î12·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç·¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ÎÁö¹Ô¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤Î½ÂÃ«¡¦¿·½É¤Ê¤É¤Ç¾®¾¾»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁõ¾þ¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¥¢¥Ã¥×¤äÏÃÂê²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ñ¸÷¤ä°Ü½»¡¦Äê½»¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÂ¥¿Ê¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡°Ü½»¼Ô¤¬3Ç¯Ï¢Â³Áý²Ã¡ª »Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¿Íµ¤¤â¸å²¡¤·
¡ÖTURNS¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎËÙ¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢»º¶È¡¢Ê¸²½¡¢»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¾®¾¾»Ô¤Ï¡Ö°Ü½»¼Ô¤¬ÁêÅöÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£µÜ¶¶»ÔÄ¹¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾®¾¾»Ô¤Ø¤ÎÅ¾Æþ¼Ô¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Äê½»»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿À¤ÂÓ¤ÎÌó8³ä¤¬45ºÐ°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤é¤Î°Ü½»¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Î»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÆ¯¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅ¾¿¦¤Ê¤°Ü½»¡×¤âÁý²Ã¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤ò±þ±çÂâÄ¹¤Ë·Þ¤¨¡¢°ÆÆâ¥µ¥¤¥ó¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¾®¾¾±Ø¼þÊÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µÜ¶¶»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¤¯¤ó¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤â°Ü½»¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®¾¾»Ô¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤é¥À¥ó¥È¥Ä¾®¾¾¡×¤ò·Ç¤²¡¢³Ø¹»µë¿©¤Î´°Á´Ìµ½þ²½¤ä18ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅÈñÌµÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê¸ü¤¤»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©Ê¸²½¤ÎË¤«¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ°Ü½»¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¹¬Ê¡ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î³¹¡É¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê
µÜ¶¶»ÔÄ¹¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¸©²¼Í¿ô¤Î¹©¶ÈÃÄÃÏ¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ä¸Ø¤ì¤ëÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¡¢ÀÐÀî¸©¤Ç¡Ø¹¬Ê¡ÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î³¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂ¾»Ô¤ËÅ¾½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¡Ø¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë°Ü½»¤ò¤´¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡Ø½»¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¾¾¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¾¾»Ô¤Î°Ü½»¡¦Äê½»Â¥¿ÊWeb¥µ¥¤¥È¡ÖHello¡ª¤³¤Þ¤Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®¾¾»Ô¤ËÊë¤é¤¹Êý¡¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Skyrocket Company
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË17:00¡Á20:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/sky/ https://www.tfm.co.jp/sky/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @Skyrocket_Co https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12626
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§ @Skyrocket_Co https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12626