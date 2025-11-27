GUが「ポケピース」とのコレクション発売。可愛すぎるウィメンズ＆キッズのアイテムはチェックしなきゃ...！《28日スタート》
ジーユーでは、「ポケピース」とのコレクションを、2025年11月28日から全国のジーユー店舗とオンラインストアで販売します。
ボアやフリース、スウェットで寒い季節もあたたかく
ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスで、ポケモンたちの"ピース"な暮らしがのぞける「ポケピース」とコラボレーション。お出かけからリラックスタイムまで、ほっこりとした日常を切り取ったコレクションが登場します。
ウィメンズは、やわらかい肌触りの「ボアフリースオーバーサイズジャケット」や、スウェットとボア素材の切り替えデザインの「スウェットプルオーバー」がラインアップ。
ピカチュウとワッカネズミをデザインした冬の人気商品「マシュマロフィールラウンジワンピース」や「ルームソックス」も販売されます。
冬らしいボア素材のバッグは、カラビナで取り外しできるパスケースが付属し、単体でもセットでも楽しめます。
キッズは「スウェットパーカ」のほか、ボア素材の切り替えがポイントで、大人とのリンクコーデも楽しめる「スウェットプルオーバー」が登場。寒い冬でもあたたかい「ラウンジセット」は、ピカチュウとワッカネズミをイメージしたカラーリングを採用しています。
商品数はウィメンズとキッズ合わせて全8型あり、価格は790円〜2990円です。
詳しい商品ラインアップは特集ページで確認できます。
※価格はすべて税込です。
（C）2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.
東京バーゲンマニア編集部