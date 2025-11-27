Netflixシリーズで11月13日から世界独占配信が開始された『イクサガミ』。11月26日には、Netflix週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で1位を獲得したことが発表された。快挙を達成した作品に歓喜の声が集まっている。

「本作は、主演に岡田准一さんが抜擢され、伊藤英明さん、東出昌大さん、二宮和也さんなどの豪華キャストが集結しています。明治11年の京都・天龍寺を舞台に侍たちが賞金をかけた命がけのデスゲームに挑む物語で、劇中では激しいアクションも見どころの一つとなっています」（芸能プロ関係者）

作品が配信された直後から、SNSでは絶賛の声が飛び交っている。Netflix週間グローバルTOP10では、配信初週に国内ランキングで1位を獲得し、グローバルTOP10においては2位を獲得した。その後、2週目には1位に浮上。世界88の国と地域で週間TOP10入りをはたしている。

そんな快挙にX上では、《すげーめでたい》《嬉しすぎます》とファンが興奮している模様。主演の岡田も“歓喜”の投稿をしている。

「岡田さんは、11月26日に自身のXを更新。《グローバル1位！時代劇の入り口になればと思い制作した作品が世界の1位に》と、涙を流す絵文字とともに心境を綴りました。若い世代が時代劇に興味を持ってくれることを願いながら、《日本文化、先人の技術や生き様と貴方の熱意で世界1位は獲れる。いつか一緒に作りましょう》と、作り手として優れた作品を世に出したいという熱意のこもったコメントを載せています」（前出・芸能プロ関係者）

かつて岡田は本作への強い思いを語っていた。

「2025年3月2日と9日に、岡田さんに密着した『情熱大陸』が2週連続で放送されました。その中で撮影への密着も行われ、『日本だけでなく、世界でもヒットするコンテンツを作りたい』と語っていました。納得がいくまで何度も何度も激しいアクションシーンの撮影を繰り返す様子もオンエアされ、そのストイックな姿勢が話題になりました」

2021年11月にはV6が解散。その後2023年11月30日に旧ジャニーズ事務所を退所した岡田。その理由も、俳優やモノづくりのさらなる追求というものだった。

「岡田さんは、ブラジリアン柔術を続けており、2024年には最高位の帯である黒帯を取得したことも記憶に新しい。さらに、様々な格闘技のインストラクター資格まで取得するなど探求に余念がありません。映像づくりにおいても、動きや表情など細部までリアリティにこだわっています。そんな彼の作品への本気度が、快挙を生む作品を作り上げられた理由でしょう」（前出・芸能プロ関係者）

近いうちに新たな傑作が生まれるだろう。