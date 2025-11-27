広瀬アリス、共演者・監督から絶賛も戸惑い「全身タイツで暴れただけ」
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）がダブル主演を務める福田雄一監督（57）の最新作、映画『新解釈・幕末伝』（12月19日 全国公開）の完成披露試写会―幕末プレミア―が27日、都内で行われ、主演の2人をはじめ、山田孝之（42）、広瀬アリス（30）、渡部篤郎（57）、松山ケンイチ（40）、小手伸也（51）、勝地涼（39）、倉悠貴（25）、福田監督が登壇。広瀬のコメディエンヌぶりを絶賛した。
【集合ショット】豪華すぎる！レッドカーペットに登場した福田組
福田監督はキャスト解禁前、撮影中にXにて本作のヒロインのコメディエンヌぶりを絶賛する投稿した直前の朝に、広瀬が「全身タイツで頑張ります！」と投稿していたことに触れ、「同じ作品なのでは」という反響があったと苦笑い。広瀬は福田監督のあふれ出してしまった絶賛に「めちゃくちゃうれしいです」としつつ、「『薩長同盟』とか38ページ、全身タイツでただ暴れただけなんです。申し訳ない気持ちでいっぱいなんですよ」と思いもよらない評価だったと驚きもにじませた。
佐藤が「ただね、全身タイツで暴れられる女優さんそんなにいないから」と称賛を贈ると、広瀬は「本当ですか？うれしい」とにんまり。またムロは「何人かは見終わった後に主演・広瀬アリスだな、って思う方結構いると思います」とも語った。
本作は、「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤が演じ、桂小五郎を山田、坂本龍馬の妻・おりょうを広瀬、土方歳三を松山、徳川慶喜を勝地、沖田総司を倉、近藤勇を小手、勝海舟を渡部が演じる。
司会は日本テレビ・徳島えりかアナウンサーが務めた。
