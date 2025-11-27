エアコンのメンテンナンスは大事！見落としがちな場所のお掃除方法
こんにちは、ハウスクリーニングアドバイザーのりんごです。
Instagram（約9万人フォロワー）を中心に子育て中でも出来る掃除やお部屋をすっきりさせるコツなどを発信しています。
急に寒くなって、さてそろそろ暖房かな、というこの時期。
切り替えのこのタイミングでエアコンのお手入れをしている方多いと思うのですが、ドレンホースの掃除、されている方いますか？
実は、ここが汚れていると、エアコンの水漏れの原因になったりするんです。
ドレンホースって何？っと思った方、いらっしゃるかも？
ドレンホースは外の室外機からでているホースのこと。
ドレンホースの役割を簡潔に言うと、エアコン内部で発生した水（結露水）を外へ排出するためのホースです。
エアコンを使っているとき、室外機から水が出ているのは見たことがあると思います。
エアコンは冷房運転をするとき、室内の暖かい空気が冷たい熱交換器（冷却フィン）に触れることで、空気中の水分が冷えて水滴になります。
これは、夏に冷たいコップの表面に水滴がつくのと同じ原理。
その水滴（結露水）を集めて外に流すのがドレンホースなのです。
ここが詰まると
・エアコンの内部から水漏れする
・カビや雑菌が繁殖して嫌な臭いが出る
・冷房効率の低下や異音の原因になる
ホースの中にはホコリ・虫・藻・スライム状の汚れが溜まりやすいので、定期的な掃除が大切です。
どうやって掃除するんだろう？という疑問もわいてきますよね。
今は便利なものがあるんです・・・！
ドレンホースクリーナーがあれば、とっても簡単！
私が使用したのは、ポンプ式のクリーナーです。
ホースの先端にはめてひっぱることで、汚れやごみを吸引することができます。
我が家はまだ住んで６か月経っていないので、中に溜まっていた水が少しでてきたくらいで汚れは出てこなかったけど、吸引力はありそうです。
ちなみに、ドレンホースクリーナーではなく、100円ショップで購入できるペットボトルをつぶす「ペチャンコポンプ」で代用できるという情報を見かけました！
たしかに形が似てる。。。
やってみよう、とこちらも購入してみました。
が・・・
我が家のホースとペチャンコポンプの先端の大きさが合わず使用できませんでした。
サイズが合えばこのポンプで代用出来るという情報。
２２０円なら試してみる価値があるかもしれません。
ホースの太さを測って、合う用なら試してみてください！
ドレンホースは、予防として掃除している人ってなかなかいないと思うんです。
エアコンから水が垂れてきて、はじめてやるって方も聞くので、是非年に１〜２度のメンテナンスの一つとしてやってみてください。
ネット通販やホームセンターなどで購入可能。
１５００円程度からありますよ。
作＝りんご
