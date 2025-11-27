ランチの支払いバトル「私が払う！」「いいえ私が！」レジ前で勃発する“仁義なき支払いバトル”に店員が白目【作者に聞く】
キッチン雑貨店で店長を務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんは、接客中の“あるあるトラブル”をコミカルなエッセイ漫画としてSNSに投稿している。店頭では、支払いの主導権を譲らないおばさまたちや、昔の保証書を頼りに修理を求める来店客など、ユニークな出来事が次々と起こる。そんな日常のワンシーンをまとめて紹介する。
飲食店でよく起こる「どちらが支払うか問題」。しかし、オムニウッチーさんの店でも同様のやり取りが繰り返されるという。「ランチのお礼だから払わせて」と札を差し出す人と、「カードで払って」と押し出す人。レジ前ではお札とカードが行ったり来たりし、なかなか会計が進まない。譲り合いは美しいが、店員としては「せめてスピーディーに…」と願わずにはいられない場面だ。
■三色旗の“思い込み”が引き起こした小さな珍事件
別の日には、ある商品の問い合わせをきっかけに、思わぬ方向へ話が進んだ。赤・白・青の三色旗の印象から「フランス」と調べ始めたが、途中で国旗の向きが異なることに気づく。さらに検索を進めると、たどり着いたのは「Holland」。聞き慣れない表記に戸惑いながらも、最終的にそれが“オランダ”だと理解し、店内に静かな笑いが広がったという。
■珍客エピソードはまだまだ続く
オムニウッチーさんのエッセイ漫画は、接客の裏側をユーモアたっぷりに描いている。ブログでは学生時代の思い出や恋愛エピソードなども読むことができるので、興味がある人はのぞいてみてほしい。
