香港で発生した高層マンション火災は、いまだ、鎮火のメドが立っていません。8棟のうち7棟に広がり、これまでに55人が亡くなりました。なぜ、被害が拡大したのでしょうか。

■200人以上と連絡取れず

高層マンション火災発生から、約24時間。衰えるどころか、再び噴き出した炎と黒煙。現場には、複数の消防車が出動。懸命な消火活動が続いています。

日本時間26日午後4時前、香港北部で発生した大規模火災。

消防当局によると、これまでに消防隊員1人を含む、少なくとも55人が死亡。72人がケガをし、200人以上と連絡が取れなくなっています。（日本時間午後4時前発表）

現場は、香港の中心部から約14キロ離れた場所に立つ高層マンション。8棟が並んで立ち、計2000戸近くの住居が入っています。

住人が生活したまま行われていたというのが、大規模な修繕工事です。マンションは緑の保護ネットと、香港伝統の竹でできた足場で囲まれていました。

■1階部分で炎…“火元”と報じている映像は

香港メディアが、複数の目撃者の話として“火元”だと報じている映像には、緑のネットの奥、1階部分で炎が上がっている様子が映っていました。

「このマンションには警報がないのか？！」

「火事だ！」

緑のネットに火が燃え広がっている様子が映った映像も。上から落ちてきているのは、足場に使われていた竹のようです。

「もう最上階まで燃えている、たったの数分で…」

■被害者まだ増える可能性も

マンション1棟で発生した炎は、さらに6棟に延焼。消火活動は夜を徹して行われました。

家を失った人々。

住人

「この家を買って20年くらい。財産をはたいて買ったのに燃えてしまって…どうすればいいの」

住人

「息子の家で過ごしました。隣人が無事でも、彼らの家族の安否が分かりません」

被害者は、まだ増える可能性もあります。

■外壁を覆うネットなど防火基準を満たしていなかった疑い

当時、乾燥のため「火災が発生する可能性が極めて高い」という警告が出されていた香港。

地元の消防当局によると、火は竹の足場から出たといいます。

香港メディアによると、香港の工事現場で80％以上を占めるという竹製の足場。香港政府は、可燃性が高いなど安全上の懸念があるとして、今年3月、新たに建てる公共の建物では、半分以上に金属製の足場を使用するよう通達。しかし、マンションの工事などには適用されていませんでした。

さらに。

警察

「防火基準を満たしていない疑いのある防護ネットやプラスチックシートが設置されているのが見つかった」

外壁を覆うネットなどが防火基準を満たしていなかった疑いがあり、またエレベーターホールの窓が可燃性の高い発泡スチロールで覆われていたことで、火が急速に燃え広がった可能性があるといいます。

■高層マンションであることも“消火の壁”に

専門家は。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫さん

「外部からマンション内部に延焼拡大して、数棟のマンションが大規模に燃えてるのは、あまり例がない」

──なぜ延焼が拡大したか？

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫さん

「竹製の工事用の足場と工事用のシートが激しく燃えて、風などに飛び火的に延焼したんだろうと思います」

竹製の足場と工事用ネットが、火災を拡大させた一因だと分析。また現場が高層マンションであることも“消火の壁”になっているといいます。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫さん

「一般住宅の火災なら4つの方向・東西南北から消火することが可能。高層マンションは外からのはしご車による放水、基本的には10階程度しか届かない。あとは階段を使って消防隊員がホースを延長。最盛期の時は煙と炎が階段に充満して、消防隊が燃えるところまでいきつけない」

■丸1日経過も、炎が収まる気配なく…

香港当局は27日朝、工事業者の取締役ら3人を過失致死の疑いで逮捕したと発表しました。

また香港メディアは住人の話として、「警報ベルが鳴らなかった」と報じています。

丸1日が経過しても、収まる気配のない炎。消防は消火活動を続けるとともに、建物内の捜索範囲を広げています。

（11月27日午後5時50分ごろ放送『news every.』より）