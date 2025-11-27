姉妹育児あるある“お下がりができない”にミキティ共感「男の子はなんでも着るのに…」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

11月25日（火）に放送された同番組に、ゲストとして西山茉希とキンタロー。が出演。“姉妹のママ”として育児について語った。

“お下がりができない”など、姉妹育児あるあるで４人は盛り上がり…。

【映像】「姉妹や母親の洋服を勝手に着る」「洗面所が空かない」など“あるある”連発

番組で街のママ・パパに“姉妹育児あるある”を聞いたところ、「お下がりができない」という意見が寄せられた。

姉妹で洋服の趣味や好きな色が異なり、お下がりができないというママは「着てくれたらいいなと思って2年くらい取っておいたけど、『好きじゃない』『着たくない』という感じで…」と苦笑。

スタジオで西山が「男の子の方がママに出された服着るっていいますよね」と話を振ると、1男2女のママである藤本は「うん、なんでも着る」とうなずいた。

さらに藤本は「（姉妹が）“お下がりができない”はそうかも」と自身の長女と次女について語る。長女に履けなくなったジーンズを「妹にあげるよ」と伝えたところ、「ちょっと待って」とそれを試着し、さらに「履ける！」とひと言。

実際は丈が七分くらいになっていたそうだが、それでも履きたいくらいお気に入りというわけでもなく、藤本いわく「あげたくないのよ、妹に」とのこと。

これには横澤も「取られたくないんだ」と納得するなど、“姉妹を育てるママ”として４人が共感を見せていた。