徐々に寒さも厳しくなり、本格的に秋が深まる近頃。肌寒く気分も重くなりがちなときこそ、おしゃれや持ちもので気分を上げたいですよね。今回は、地元・山口県で30年間セレクトショップを営み続けた山村ヒロミさんの、色使いの工夫が光る秋冬コーデを6つご紹介します。

※ この記事は『別冊天然生活 歳を重ねて楽しむ暮らし 4 いまの「私」と生きていく』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

【実際の写真】60代、冬の定番コーデ

秋ファッションは配色と重ね着、小物使いで存分に楽しむ

「イレブンセカンド」のセーターと「ミナペルホネン」のジーンズに合わせたのは、裏返した「コム デ ギャルソン」のコートとストール。「トリコテ」の秋色バッグが抑えたアクセントに。技ありの配色が光る、オリジナルな装い。

秋の初めは、タンクトップと合わせた「ホールドファスト」のオーバーオールに、「ヴァジーラントモン」のジャケットを羽織って。バッグは「コキア」、靴は「エルエルビーン」

「ジョンスメドレー」の薄手ニットと古着のタキシードパンツに、ボタン使いが楽しい「ヴィーナマーズ」のベロアジャケットを。バングルは上條宜子さん作。朱色をリンクさせて秋らしく。

重くなりがちな冬の装いは白を効かせて軽やかに

「アーツアンドサイエンス」のウールコート、「エヌワンハンドレッド」のカシミヤマフラー、「イレブンセカンド」のウールパンツで暖かく。ピンクのニットを差し色に、カゴバッグで抜け感を。

ウエストのきり返しがおしゃれな「マミウス」のツイードスカートが主役。「イレブンセカンド」のラムセーターには「ムクロジ木器」のブローチを添えて。バッグは「ヨーガンレール」

上下ホワイトのコーデに「マミウス」のカーキ色のジレ、「サラヴァハット」の帽子でスタイリッシュに。セーターは「イレブンセカンド」、黒のムートンブーツは「セッキアリミケーレ」