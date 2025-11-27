山下智久がXで、NEWSの「チャンカパーナ」が「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の「ボーイズグループ ランキング」で1位となったことを祝福した。

■NEWSの快挙に反応した山下にファン歓喜

山下は、11月25日に発表された「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング」の「ボーイズグループ ランキング」でNEWSの「チャンカパーナ」が1位となったことを発表するニュースをコメントをつけてリポスト。なお、同ランキングの「2025年発売曲ランキング（ボーイズグループ）」ではtimelesz「Rock this Party」が1位となった。

山下は3つの拍手の絵文字と、8つの白いハートの絵文字で祝福している。拍手はNEWS、白いハートはtimeleszメンバーの人数と同様の数となっている。

NEWSの「チャンカパーナ」は2012年リリース。当時の新体制になってからの初のシングルだった。さらに山下はtimelesz「Anthem」のプロデュースと作詞を手がけている。

「山Pの仲間や後輩への愛」「拍手とハートの数にキュン」「素敵な関係性」「今もNEWSを想っている山P素敵」などといったファンの声が続々と到着。

またNEWSの加藤シゲアキも個人XでJOYSOUNDのポストをリポストし「1位！！なんと。ありがとうございます」と感謝。

さらに「チャンカパーナ」を作曲したヒロイズムも、NEWS公式Xの発表をリポストし「おめでとうございます。沢山歌っていただきありがとうございます」と感謝のメッセージを綴っている。

