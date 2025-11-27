研ナオコ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　歌手でタレントの研ナオコ（72）が27日、自身のインスタグラムを更新。義理の姉がプレゼントしてくれたという、ハンドメイド作品の飾り付けを披露した。

【写真】「素敵なツリーです」研ナオコが披露した愛犬・メロちゃんモチーフの“ハンドメイド品”を飾ったミニツリー　※2枚目

　研は以前のブログ投稿で、自身が飼っている真っ白な愛犬・メロちゃんをデザインした紙バンド（クラフトバンド）作品が公演祝いとして義姉から贈られたことを明かしており、今回の投稿では「作っていただいたメロちゃん、プラスチックケースから出してツリーと一緒に飾りました」と報告。

　プラスチックケースを手に満足げな笑顔を見せる自身のショットと、ツリーとともに小さな毛糸の帽子とリースも添えられたディスプレイの写真を公開した。

　この投稿にファンからは「可愛らしいメロちゃん観せてくださりありがとうございます。素敵なツリーです」「本当にステキです」「可愛い」などのコメントが寄せられている。