研ナオコ、義姉から贈られた“ハンドメイド品”をクリスマス感たっぷりに飾る「可愛い」「素敵なツリーです」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が27日、自身のインスタグラムを更新。義理の姉がプレゼントしてくれたという、ハンドメイド作品の飾り付けを披露した。
【写真】「素敵なツリーです」研ナオコが披露した愛犬・メロちゃんモチーフの“ハンドメイド品”を飾ったミニツリー ※2枚目
研は以前のブログ投稿で、自身が飼っている真っ白な愛犬・メロちゃんをデザインした紙バンド（クラフトバンド）作品が公演祝いとして義姉から贈られたことを明かしており、今回の投稿では「作っていただいたメロちゃん、プラスチックケースから出してツリーと一緒に飾りました」と報告。
プラスチックケースを手に満足げな笑顔を見せる自身のショットと、ツリーとともに小さな毛糸の帽子とリースも添えられたディスプレイの写真を公開した。
この投稿にファンからは「可愛らしいメロちゃん観せてくださりありがとうございます。素敵なツリーです」「本当にステキです」「可愛い」などのコメントが寄せられている。
【写真】「素敵なツリーです」研ナオコが披露した愛犬・メロちゃんモチーフの“ハンドメイド品”を飾ったミニツリー ※2枚目
研は以前のブログ投稿で、自身が飼っている真っ白な愛犬・メロちゃんをデザインした紙バンド（クラフトバンド）作品が公演祝いとして義姉から贈られたことを明かしており、今回の投稿では「作っていただいたメロちゃん、プラスチックケースから出してツリーと一緒に飾りました」と報告。
プラスチックケースを手に満足げな笑顔を見せる自身のショットと、ツリーとともに小さな毛糸の帽子とリースも添えられたディスプレイの写真を公開した。
この投稿にファンからは「可愛らしいメロちゃん観せてくださりありがとうございます。素敵なツリーです」「本当にステキです」「可愛い」などのコメントが寄せられている。