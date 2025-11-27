#ババババンビ、来年3月で解散「メンバーと運営にて話し合いを重ね」 デビューはコロナ禍…6年間の活動に終止符
アイドルグループ・#ババババンビが27日、2026年3月をもって解散することを発表した。公式サイトで明らかにした。
【写真】昨年度は…水湊みおが卒業を発表「治療での事態の改善は見られないとの申し出」
公式サイトには「ご報告」と題した文書が掲載され、「この度、2026年3月をもちまして、#ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と報告。「突然のご報告となり、応援してくださる皆様には大変なご心痛をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
これまでの活動を振り返り、「2020年3月の結成以来、コロナ禍でのデビュー中止という苦境を乗り越え、無観客からスタートするという異例の形で活動を開始いたしました。どんな時も諦めずに応援してくださったファンの皆様がいてくれたからこそ、現メンバー5名、そして歴代メンバーが築き上げた“日本一の馬鹿騒ぎ”の歴史は、かけがえのない軌跡です」とつづった。
今回の決断について「メンバーと運営にて話し合いを重ね、その上で合意に至ったものです。各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むための前向きな想いを、運営としても最大限尊重いたしました」と伝え、「6年間という節目を迎えるタイミングで、グループとしての物語を『美しく締めくくる』という共通の意思を確認し、今回の結論に至っております。なお、メンバーそれぞれの想いは、追って本人の言葉でお伝えさせていただきます」とした。
最終公演は26年3月の開催を予定。今後、詳細を発表するという。その上で「6年間で築き上げてきた景色の集大成を、この日ファンの皆様にお届けできるよう、最後まで全力で準備してまいります。残りの活動期間も、メンバー・スタッフ一同、最後まで全力で駆け抜けてまいります」と呼びかけた。
#ババババンビ 岸みゆ、小鳥遊るい、近藤沙瑛子、宇咲、神南りなによるアイドルグループ。20年3月、デビュー。21年3月、近藤沙瑛子、宇咲が加入。23年5月、吉沢朱音、池田メルダが卒業。24年3月、神南りな、千星真穂、一ノ瀬こひなが加入、水湊みおが卒業。25年2月、一ノ瀬こひな・千星真穂が脱退した。
