「ホンダみたい」圧巻２発の20歳日本人を元オランダ代表FWが称賛！13戦13発の日本代表エースにはまさかの苦言「がっかりした」
11月23日に開催されたエールディビジの第13節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、小川航基、佐野航大、塩貝健人が所属するNECとホームで対戦。２−４で敗れた。
ここまで12試合で13ゴールを挙げていた上田は無得点に終わった一方で、途中出場の塩貝はヘディングと圧巻のミドルシュートで２ゴールを挙げ、勝利の立役者となっている。
この両ストライカーに言及したのが、元オランダ代表FWのルネ・ファン・デル・ギープ氏だ。フェイエノールトの専門サイト『FR12.NL』によれば、こうコメントしている。
「最もがっかりしたのはフェイエノールトのストライカーだ。NECで交代出場した選手（塩貝）は、足下がとても軽かった。日本の選手の多くはそういう選手を持っている。例えばホンダ（本田圭佑）みたいにね。でもウエダにはない。彼は力強いけど、足が重たいんだ」
同氏にとっては、日本代表のエースよりも20歳のサムライ戦士の方に感銘を受けたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フェイエノールト戦で20歳日本人FWが圧巻の２ゴール！
