¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡ÛÏÈ½ç³ÎÄê¡¡¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Ï16ÈÖ¤«¤éºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø
¡¡¡ÖÂè45²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡×¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Î½ÐÁöÇÏ¤ÈÏÈ½ç¤¬27Æü¡¢³ÎÄê¤·¤¿¡£ºòÇ¯2ÃåÆ±Ãå¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´4¡áÌðºî¡¢Éã¥·¥æ¡¼¥Ë¡Ë¤Ï8ÏÈ16ÈÖ¤«¤éÈá´ê¤ÎG1¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎËº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÏºòÇ¯¡¢2ÃåÆ±Ãå¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥óC°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹ñÆâÀï¡£¤³¤Î½©¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢³®ÀûÌç¾ÞÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤Ë»²Àï¡£Ä¾Àþ¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎËöµÓ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤¸¤Þ¤¤¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÇÔÀï¡£¿Ø±Ä¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¸½ÃÏ¤ÇÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÓÃÂ©¡Ê¤¼¤ó¤½¤¯¡Ë¤ÈÃæÄøÅÙ¤ÎÇÙ½Ð·ì¤¬È½ÌÀ¡£ÂçÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿³®ÀûÌç¾Þ¤Ø¤Î»²Àï¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ã´Åö¤ÎµÈÅÄ°ì½õ¼ê¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¤·¤ó¤É¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¸ÆµÛ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¼ÀÉÂ¤Ë¡Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î8Æü¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Øµ¢±¹¡£¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¼ÀÉÂ¤À¤Ã¤¿¤¿¤áºÇÁ±¤Îºö¤òÀ°¤¨¤¿¡£±¹¼ËÁ´ÂÎ¤Î¤Û¤³¤ê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÇÏË¼Æâ¤Ë¤ÏÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥Ã¥É¥Á¥Ã¥×¤òÉß¤µÍ¤á¡¢µÛ°ú´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ°ì½õ¼ê¤Ï¡Ö¡Ê°ÊÁ°¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁÇºà¤Ç¤Ï¡ËÀ¨¤¯ºÙ¤«¤¤¥Û¥³¥ê¤¬ÇÏË¼¤ÎÃæ¤òÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¤Ï¡ËÂÎ¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊ§¤¨¤Æ¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£º£²ó¤Î±óÀ¬¤Çº£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅ¬±þÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£±¹¼ËÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤íÓÃÂ©¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È½çÄ´¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ³°¤ÎG1Ä©Àï9ÅÙÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÄ¾Àþ¤ÎÄ¹¤¤Åìµþ¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁê¼ê¤Ï¤½¤í¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¡£¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÁêËÀ¤Ë¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£ÊÆBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸Æ£ÅÄ¿¸¥ª¡¼¥Ê¡¼¡õÌðºî»Õ¡õºä°æ¤Î¥È¥ê¥ª¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÅìµþ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£