STARGLOW、グループ初ステージとなった『BMSG FES′25』で披露した「Moonchaser」ライブ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが「Moonchaser」のライブ映像を公開した。

■『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ

BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ、STARGLOW。

9月22日に配信リリースされた「Moonchaser」は彼らのプレデビューシングルで、今回公開された映像は、グループ初のライブ出演となった9月27日の『BMSG FES’25』初日公演で収録されたもの。グループ初ステージとは思えない堂々たるパフォーマンスは必見だ。

STARGLOWは、デビューシングル「Star Wish」を2026年1月21日にリリース。1月31日と2月1日に初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCAS（仮）』を神奈川・横浜BUNTAIにて開催する。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

■関連リンク

デビューシングル「Star Wish」特設サイト

starglow-sp.com/starwish/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/

■【画像】STARGLOWのアーティスト写真