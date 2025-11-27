サンワサプライは、スリムな木製キャビネットに20Wのハイパワー音質と多彩な再生方法を備えたサウンドバー「400-SP120」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で2025年11月27日に発売しました。実売価格は5980円（税込）。

「400-SP120」

記事のポイント PCモニターや40インチまでのテレビにピッタリなサイズのサウンドバー。バッテリー内蔵なので持ち運んで使用も可能。マイクを搭載し、オンライン会議などにも利用できます。

「400-SP120」はスリムながら最大20Wのハイパワーを発揮し、小型テレビやPCモニターの音をワンランク上へ引き上げます。木製キャビネットとパッシブラジエーターの組み合わせにより、音の厚みと臨場感を向上。映画や音楽、YouTube視聴まで幅広く、明瞭で迫力のあるサウンドを省スペースで楽しめます。

本体の高さはわずか46mm。24インチモニターから40インチテレビまで相性抜群のサイズ感で、画面下へすっきり収まり、視界を遮りません。奥行き・横幅もコンパクトなため、デスクやテレビ台にも自然にフィット。限られたスペースでも快適なオーディオ環境を作り出せます。

3通りの接続方法に対応し、テレビは有線で、スマホ音楽はBluetoothで、さらにmicroSDやUSBメモリに保存したMP3も再生可能。シーンに応じて自由に使い分けられ、1台で家庭内の音楽環境を便利にします。

本体にはリチウムイオン電池を内蔵し、最大約6時間の連続再生が可能。屋内利用はもちろん、部屋間の移動や一時的な配線レス環境でも活躍します。USB Type-Cで簡単に充電でき、給電しながらの使用もできる2WAY仕様です。

高感度マイクを搭載し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。テレワークの通話やオンライン会議にも役立ち、音楽・映像以外の用途にも対応しています。

