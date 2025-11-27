¥í¥Ã¥Æ1°ÌÀÐ³À¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤Ë¡¡¡Öµå³¦ÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê18¡Ë¡á180¥»¥ó¥Á¡¢78¥¥í¡¢±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡á¤ÎÆþÃÄ¤¬27Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¤Ë·èÄê¡£Ìó1¥«·îÁ°¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö17¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö17ÈÖ¤È¸À¤Ã¤¿¤éº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï°ì¤Ä¾å¤ò¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î18ÈÖ¤È¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë