ビジュ大優勝ーーーッッッ！！【スタバ】思わずパシャリ♡「新作フラペ」カスタム

【スターバックス】で絶賛販売中のホリデービバレッジ。すでに味わったことのある人は、ぜひ次回、マニアおすすめの絶品カスタムを試してみて。異なる味わいやビジュアルが楽しめるカスタムは、楽しみ方もさまざま。そこで今回は、思わず写真に撮りたくなりそうな「新作フラぺ」のカスタムを紹介します。

クッキーのトッピングでさらに可愛く

@j.u_u.n__starbucksさんが紹介するのは、新作の「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®」を使ったカスタム。本来はカップの底に入るストロベリーソースをブレンドするだけの簡単カスタムで、とびきりキュートな淡いピンクに変身。ジョイフルクッキーをプラスして、さらに可愛く飾り付けたら完成です。

ポイントはストロベリーソースの使い方

新作フラぺのカスタムは、まだまだほかにも。@aista125さんは、ストロベリーソースを半分だけブレンドし、ピンクと赤のグラデーションが華やかな仕上がりに。また、ホワイトモカシロップ・inホイップをそれぞれ追加し、味にも少し変化を加えたようです。ソースは「カップの内側に沿わせながら入れてもらったおかげでマーブルっぽい仕上がりに」なっています。映えを狙いたい人はぜひ試してみて。

【スターバックス】の「新作フラぺ」を可愛くカスタムするポイントは、ずばりストロベリーソース！ ソースを使いこなして、写真に残したくなるビジュアルのカスタムを楽しんで。

