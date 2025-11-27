ストーク・シティMF瀬古樹が躍動

イングランド2部（チャンピオンシップ）のストーク・シティは現地時間11月25日、リーグ第17節でチャールトンとホームで対戦し、3-0の快勝を収めた。

この試合にフル出場したストーク・シティのMF瀬古樹は、正確なボール配給でチームの攻撃を牽引し、ストーク専門サイトから高い評価を得ている。

試合は前半3分にストークがMFソルバ・トーマスのゴールで幸先良く先制。その2分後にはFWミリオン・マヌーフが加点し、さらに同34分、トーマスがこの日の2点目を挙げ、前半だけで早々に試合を決めた。

専門サイト「ストーク・センチネル」は、10点満点の採点で瀬古にチーム3位タイとなる「8点」を与え、寸評で「常にボールを要求し、中盤でテンポよく動かし続けた」と高い評価を下した。この日2ゴールを決めたトーマスには最高点の「8.5点」が与えられている。

これでストークは自動昇格圏内の2位に浮上し、MF坂元達裕が所属する首位のコベントリー・シティを勝ち点差10で追いかけている。昨季の屈辱を晴らすべく好スタートを切ったストークは、次節ホームにハル・シティを迎える。（FOOTBALL ZONE編集部）