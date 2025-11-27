元AKB48のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜がこのほど、自身のインスタグラムを更新。プロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、新作が発売されたことを発表した。それにあわせて、自らがモデルをつとめた着用写真も公開した。



小嶋は22日に「誰でも、理想の“まる胸”を叶える新作機能性ブラB.B.Bra（ビービーブラ）がついに発売しました」と報告。「それぞれの“理想”があるからこそ、誰もがまる胸に！ベストバランスになるようなデイリーブラを作りました」とコンセプトも明かした。



機能性だけでなく、デザイン性も重視。「B.B.ブラでベースをまるく整えるだけで、ボディシルエットに自信が持てて、ファッションがもっと楽しめると思います」とオススメのポイントも記した。投稿には、自ら新作のB.B.ブラを着用し、自慢のマシュマロボディが「まる胸」に納められた状態も披露した。



コメント欄でも「かわいい子達まる胸で憧れてるから明日有楽町行ってきます」「小嶋さんのこだわりいつも伝わります」「こじはるちゃん、いっつも綺麗でうっとりします」「私たちがランジェリーに求めるすべてを叶えてくれるので手放せません」と同性ファンから支持のコメントが寄せられていた。



