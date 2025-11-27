入野自由、2年ぶりライブツアー決定「エネルギーを！お届けします！」 来年4月から全国3都市で開催
声優の入野自由が、約2年ぶりとなるライブツアー『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”』を2026年4月13日に東京ドームシティ kanadeviaホール、4月17日に大阪・Zepp Osaka Bayside、5月1日に福岡・Zepp Fukuokaで開催することが発表された。
【写真】37歳に見えない！2年ぶりにライブツアーを開催する入野自由
公演やチケットの詳細は、12月中旬に発表される予定。
■入野自由コメント
ついに！久しぶりのLIVE開催が決定しました！新しい曲たちとともに、会場でしか感じることのできない熱量を！エネルギーを！お届けします！一緒に歌おう！
