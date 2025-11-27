◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

前週に初の年間女王を決めた佐久間朱莉（大東建託）は４バーディー、４ボギーでイーブンパーの７２で回り、トップと５打差の１８位で発進した。

最終組で出た前半は完全に出遅れた。佐久間は１番で３パットでスコアを落とし、２番、４番、５番と４ボギー。「ショットも今ひとつで、パットのタッチも合わなかった。今日はどこまで行っちゃうのかなと思っていた」と珍しく大きくスコアを落とした、新女王はただでは転ばなかった。

９番パー５で第３打を１・５メートルに寄せ初バーディーを奪い、１１番は７メートルをねじ込み、１３番は１・５メートルにつけ、１７番でもバーディーを決めてイープンパーに戻した。「前半とは別人のゴルフが後半はできた。修正できたのは良かったし、それが今季いい結果になっている原因だと思う」と自画自賛の修正力が光った。

首位とは５打差で、残りはまだ３日ある。「出だしの３ホールは気をつけたい。いい滑り出しで迎えられたら」と２日目以降の挽回を見据えた。