パート中、ふと見守りカメラを確認した結果→小学校から帰宅した娘とシベリアンハスキーが…尊すぎる光景に反響「こんなの見たら泣いちゃう…」
パート中、ふと見守りカメラを確認してみたら、小学校から帰宅した娘とシベリアンハスキーが…そこに映し出された尊すぎる光景が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「尊い…」「こんなの見たら泣いちゃう」といったコメントが寄せられています。
【動画：パート中、ふと見守りカメラを確認した結果→小学校から帰宅した娘とシベリアンハスキーが…尊すぎる光景】
ワンコの元へ直行！
Instagramアカウント「ulu.husky」に投稿されたのは、ママがパート中に、ふと確認した見守りカメラに映っていたシベリアンハスキーの男の子「ウル」くんと、小学生の娘さんの様子。
ソファで寛いでいたウルくん。そこに娘さんが学校から帰ってきて、一目散にウルくんの元へ行き、ぎゅっと抱き寄せます。自分の顔をピッタリとウルくんに近付けた娘さんからは、全力の「会えて嬉しい！」が伝わってきます。
喜びが大爆発
ウルくんに会えた喜びを抑えきれない娘さんは、ママを真似た高音ボイスで「タダイマァァァ！カワイイネェェ」と叫んでいたのだそう。ウルくんも、娘さんの大きな愛情を全身で受け止めてくれています。
娘さんは、以前は超小型犬でさえも怖くて泣きじゃくっていたといいます。現在は誰も見ていなくてもウルくんへの愛情が全開で、ママも思わず嬉しくなってしまったんだとか。
優しい空間
ソファにゴロンッと寝転がった娘さんは、とっても優しい眼差しでウルくんのことを見つめています。そこには愛情しかない、温かい空間が広がっています。
家に帰るやいなや、すぐにウルくんに会いに行った娘さん。こちらまで思わず泣いてしまいそうになる、尊すぎる光景を見せてくれたウルくんと娘さんなのでした。
投稿には「尊い…」「こんなの見たら泣いちゃうよぉ…」「優しい娘さんだね」「ウルウル…」といったコメントが寄せられています。
ウルくんの愉快な日常は、Instagramアカウント「ulu.husky」でチェックすることができます。
