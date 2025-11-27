パート中、ふと見守りカメラを確認してみたら、小学校から帰宅した娘とシベリアンハスキーが…そこに映し出された尊すぎる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「尊い…」「こんなの見たら泣いちゃう」といったコメントが寄せられています。

【動画：パート中、ふと見守りカメラを確認した結果→小学校から帰宅した娘とシベリアンハスキーが…尊すぎる光景】

ワンコの元へ直行！

Instagramアカウント「ulu.husky」に投稿されたのは、ママがパート中に、ふと確認した見守りカメラに映っていたシベリアンハスキーの男の子「ウル」くんと、小学生の娘さんの様子。

ソファで寛いでいたウルくん。そこに娘さんが学校から帰ってきて、一目散にウルくんの元へ行き、ぎゅっと抱き寄せます。自分の顔をピッタリとウルくんに近付けた娘さんからは、全力の「会えて嬉しい！」が伝わってきます。

喜びが大爆発

ウルくんに会えた喜びを抑えきれない娘さんは、ママを真似た高音ボイスで「タダイマァァァ！カワイイネェェ」と叫んでいたのだそう。ウルくんも、娘さんの大きな愛情を全身で受け止めてくれています。

娘さんは、以前は超小型犬でさえも怖くて泣きじゃくっていたといいます。現在は誰も見ていなくてもウルくんへの愛情が全開で、ママも思わず嬉しくなってしまったんだとか。

優しい空間

ソファにゴロンッと寝転がった娘さんは、とっても優しい眼差しでウルくんのことを見つめています。そこには愛情しかない、温かい空間が広がっています。

家に帰るやいなや、すぐにウルくんに会いに行った娘さん。こちらまで思わず泣いてしまいそうになる、尊すぎる光景を見せてくれたウルくんと娘さんなのでした。

投稿には「尊い…」「こんなの見たら泣いちゃうよぉ…」「優しい娘さんだね」「ウルウル…」といったコメントが寄せられています。

ウルくんの愉快な日常は、Instagramアカウント「ulu.husky」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ulu.husky」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。