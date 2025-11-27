【無印良品】エミリンもまとめ買い！大人気“口腔ケア”商品「みんなが良いって言ってた」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【20万円超え】世界最大の無印良品で買い放題してみたらあまりにも楽しすぎて大盤振る舞いしちゃった』の動画を投稿。動画では、大松さんが『無印良品』の世界最大級の売場面積を誇るイオンモール橿原店でお買い物を楽しむ様子を公開！この中から、大松さんが視聴者からの“激推し”で購入した口腔ケアグッズをピックアップ♪

売り場で、大松さんが「ずっと無印に行くたびに探していたものがあったんですよ」「視聴者さんの“無印で好きなものありますか？”って聞いた時のダントツ1位」とコメントした商品がこちら！

◼︎歯みがきタブレット

無印良品 / 歯みがきタブレット 税込490円（公式サイトへ）

いつでも手軽に口腔ケアができる商品。

噛むと泡立つタブレットで、歯みがき粉としても、マウスウォッシュとしても使うことができます。

小さなバッグの中にも入れやすいコンパクトサイズも嬉しいですね。

※現在、無印良品ではネットストアでの注文は停止されていますが、商品ページからは店舗在庫を確認することができます。

◼︎大松さんはまとめ買い！

大松さんは「歯磨きの歯磨き粉にもなるし、マウスウォッシュにもなるらしいです」「凄いっすよね」とコメント。

そして、即購入を決めた大松さんは、「みんなが良いって言ってたんだよ？視聴者さんが」「自分用とちょっとお裾分け用に」と、購入制限はないと確認された上で、4袋お買い上げされていました！

◼︎動画もチェック

動画内では、この商品以外にも大松さんが無印良品でお買い物を楽しむ様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。