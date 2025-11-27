丸高愛実さんが自身のYouTubeチャンネルに『【カバンの中身】仕事の日に使うお気に入りバックの中身紹介』の動画を投稿。バッグの中身を紹介してくれました！中には美容系アイテムも。画像出典：丸高愛実オフィシャルYoutubeより

■保湿アイテム

動画内で紹介されたのはこちら！

CHANEL/セラム イン ミスト N°1 ドゥ シャネル 税込15,070円（公式サイトより）

画像出典：丸高愛実オフィシャルYoutubeより

持ち歩きにもぴったりな、軽いつけ心地のスプレー式美容液！

丸高さんは「これはシャネルのミスト」とコメントしながらこちらを紹介。

続けて「乾燥する時の」と顔付近でプッシュしながら、乾燥対策に持ち歩いていると語っていました。

また、使用についても「全身いけると思う」「ちょっと乾燥してきたから」と顔以外にも使用できそうだと語りながら、冬の保湿として愛用していると明かしていました！

画像出典：丸高愛実オフィシャルYoutubeより

■動画もチェック

動画内ではそのほかの持ち歩きアイテムも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。