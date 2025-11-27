女の子に守ってもらおうと必死なわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で569万6000回再生を突破し、「自分のサイズ分かってないw」「うちもこんな感じ」「大型犬あるあるですね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、雷が鳴りビビる大型犬→登校前の女の子たちに向かって…必死過ぎる『守ってください』の行動】

朝からソワソワのゴールデンレトリバー

Instagramアカウント「goldensin2021」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『シン』ちゃんの日常の姿をたびたび紹介しています。この日のシンちゃんは、朝からソワソワしていたとのこと。実は、雷が大の苦手だというシンちゃん…。窓の外の不穏な空模様に、雷の気配を感じていたようです。

そこで、シンちゃんは、一緒に暮らすお姉ちゃんたちに助けを求めることにしました。2人のお姉ちゃんは学校に行く前で、ソファで寛いでいたそうです。頼もしいお姉ちゃんたちに背中を預け、「なでなでしてね」と甘えていたといいます。

まさかの行動に思わずホッコリ♡

それでも、シンちゃんの恐怖心はなかなか癒えなかった模様。精神的に限界が来たのか、突然お姉ちゃんに体重をかけたのです。そして、もうひとりのお姉ちゃんの体を跨ぎ、ソファの隅へと避難したのでした。

一方、お姉ちゃんたちも、怖がるシンちゃんを落ち着かせようと必死。優しく頭を撫でると、徐々に笑顔が戻ってきたといいます。大きな体でお姉ちゃんに助けを求めるシンちゃんの姿に、思わずホッコリしてしまうワンシーンなのでした♡

この投稿には、「何度見てもカワイイ」「大きいのに弱々しい顔つきがたまらない」「何時間でもハグしてあげたい…」など、多くのコメントが寄せられています。

シンちゃんの恐怖レベル

なによりも怖いものが雷だというシンちゃん。別の投稿では、シンちゃんが恐怖を感じるまでの段階をレベルで表してみたといいます。レベル1では、窓際で余裕そうな表情…。しかし雷が鳴りだすと、怯えてママの近くに避難しにくるそうです。

次第に息が荒くなり、部屋中をウロウロ徘徊したかと思うと…。レベルマックスでは、ソファをホリホリするシンちゃんの姿が！最終的に地面に隠れたくなるのか、恐怖心が限界に達するとなにかを掘ろうとするのだそうです。

ちょっぴり怖がりな一面も、シンちゃんの魅力なのでしょうね。

Instagramアカウント「goldensin2021」には、他にもシンちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「goldensin2021」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。