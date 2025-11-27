昭和の誕生から来年で１００年を迎えます。

【写真を見る】ペーパーアートとジオラマ 日本の原風景をアートで再現した展覧会 昭和レトロな雰囲気でお出迎え！（山形）

山形県酒田市の美術館では日本の原風景をアートで再現した展覧会が開かれていて、訪れた人をレトロな雰囲気で出迎えてくれます。

紙を折ったり、重ねたりすることで立体的な世界を生み出す「ペーパーアート」。

こちらは木や粘土などを使い街並みを忠実に再現した「ジオラマ」

酒田市美術館では今、ジオラマ作家の山本高樹さんとペーパーアート作家の太田隆司さんによる展覧会が開かれています。

初共演となる２人の作家が「昭和レトロ」の世界を立体的に再現し、日本の原風景を感じられる内容となっています。

酒田市美術館 学芸員 伊藤幸太郎さん「昭和を知らない世代も多いと思うので、そういった世代にこういう生活をしていたんだなというのを知ってもらって改めて昭和ってどんな時代だったんだろうと自分たちで調べるきっかけになってくれれば」

■迫力ある建物に細部まで再現した街並み

１６０センチほどの迫力ある建物や、樹脂を使った川など細部まで丁寧に再現した街並みのほか、展示場の一角には、美しい季節の移ろいを視覚的に楽しめる世界が

広がっています。

見に来た人「本当に昭和の時代を楽しめて満足。色んな作品にほとんど車がちゃんと作られていてそれが一番感心しています。１つ１つの作品というよりも。昔に返ったような気持ちになる」

見に来た人「すごく細かくて１つ１つすごく立体的ですごい。懐かしくて子どもの頃を思い出す。最初に見た作品が街の感じがよく出ていて自分も町場の生まれだから、それを見て素敵だなと思った」

酒田市美術館 学芸員 伊藤幸太郎さん「ペーパーアートとジオラマの表現方法だったり、二人の見ている世界観の違いを感じられるところが今回の見どころ。昭和を知っている世代の方は今は観られない懐かしい景色とか風景情景があると思うので、そういった雰囲気を楽しんでいただければ」

この展示会は酒田市美術館で来年の１月１８日まで開かれています。