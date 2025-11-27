能登半島地震を経て、石川県志賀町にある志賀原子力発電所で事故が起きた場合の住民の避難行動が、課題として浮き彫りになっています。

地震などで、原発の原子炉を冷やす機能がすべて失われる「全面緊急事態」が発生した場合、避難行動は原発からの距離によって分けられます。

・PAZ：原発から5km圏内、ただちに避難する区域

・UPZ：原発から5kmから30kmの範囲、屋内退避するよう指示が出る区域

そして、いち早く原発から距離をとる必要があるため、原発より北に住む住民は能登方面に、南であれば加賀方面へ逃げるよう定められています。

石川県が目指す「避難経路の複線化」

この「放射状に避難する」という方針は能登半島地震の前と変わっていませんが、県が目指しているのは「避難経路の複線化」。つまり、地震などでこれまでの避難ルートが寸断され使えなくなった場合に備え、代わりとなるルートを地区ごとに用意することです。

こうした中、24日に行われた原子力防災訓練では、中能登町鹿島地区からの避難で富山県氷見市を経由して津幡町に避難する訓練も導入されました。

地震後初めて住民も参加して行われた訓練。震災を経験した被災者の目にはどう映ったのでしょうか。

5km圏内・福浦地区の避難訓練

志賀町福浦港。志賀原発から5km圏内のPAZに位置する港町は重大な事故が起きた場合、およそ50km離れた能登町まで避難するよう定められています。

町内放送「原子力発電所で原子炉を冷却する機能のすべてが喪失したとの通報がありました」

防災無線と避難指示のメールを確認した住民は足早に避難用のバスが用意された公民館へ。訓練に参加するのは、住民15人です。

福浦地区・濱村大区長「福浦に住んでいるのは（参加者の20倍の）310人前後」

「（実際に起きたら）どうでしょう…バスで逃げる人、自分で逃げる人もいると思う」

濱村大区長が点呼を取り、15人全員が揃ったところで出発です。今回は「能登町への道が寸断された」と想定し、バスは白山市の中学校へ向かいます。

「ヘリも船も…」浮き彫りになる移動手段の課題

道路が使えない場合は、自衛隊のヘリや船を使い、空や海からの避難も想定されます。

原発から5kmの距離にある小学校では、自衛隊ヘリによる避難がスタート。しかし、1度の離着陸で避難できるのは住民4人です。

ヘリ避難に参加した70代女性「（実際起きたら）こんなとこ居られない。5km危ない。ヘリ来ても皆が乗れないから無理だろう」

一度に運べる人数には限りがあり、住民も課題を実感しながらの参加。また、船を使った避難訓練は今回、悪天候のため中止となりました。

「絵に描いた餅」前区長が訴える実態とのギャップ

地震前はヘリポートとして想定されていたグラウンドに案内してくれたのは能登半島地震のときに区長を務めていた能崎亮一さん。

前区長・能崎亮一さん「（ヘリは）無理ですね。（避難者の）車が全部ここに、100台近くいたので。絵に描いた餅のような訓練やっていても（実態と）全くギャップがあるから、自分の判断で動くしかない」

地震後、避難所で指揮を執った経験から、バスでの避難にも疑問を呈します。

前区長・能崎亮一さん「事故があって放射能漏れたところに、バス何台も運転手さんが手あげていきます？わたしそれすらね、疑問なんです。たぶん福浦の地区の人たちは全員自分で逃げると思う」

能崎さんはより実践的な訓練となるよう「もっと住民の声に耳を傾けるべき」だと訴えます。

能崎亮一さん「県なり国なりが避難訓練を作っていくのではなくて、地元からこういうふうにしてほしいという声を吸いあげて作ってもらって訓練をする。そうでないと実態に即したものができない」

2024年の地震でさまざまな課題が浮き彫りとなった原発近くに暮らす住民の避難。県は、市や町の職員と相談しながら地区ごとに代替ルートを決めて避難経路の複線化を進めています。