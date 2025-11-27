ËÌÅÍ¾½¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤ÇÍ§¿ÍË´¤¯¤·¡Ö¤â¤¦Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¿´¶ÊÑ²½¡¡ÂÐºö¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶²¤í¤·¤¤¡×
¡¡·§¤Ë½±¤ï¤ìÍ§¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤¬27Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡§·î¡Á¶â¸å1¡§50¡Á3¡§45¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡§·î¡Á¶â¡¡¸å2¡§48¡Á3¡§42¡¡À¸ÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½©ÅÄ¸©¤Ç¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤â¤·º£¡¢¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡©¡×¡ÈÌ¿¤ò¼é¤ë¡ÉÂÐ½èË¡
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏAKT½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´Æ£°¦½ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥ÞÈï³²¤òÀ¸¡¹¤·¤¯¾Ú¸À¤·¤¿¡£°Õ¸«¤òÌä¤ï¤ì¤¿ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼«Ê¬¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºÂ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿»þ¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È¤«¥¯¥Þ¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¡¢ÃÎ¿Í¤¬Ì¿¤ò·§¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾×·â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½©ÅÄ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤¬Â³¤¤¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤È¤«¤¬¡¢¤Þ¤¢¡Ê¤¦¤Á¤Ï¡ËÀ®¿Í¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¹¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÉÝ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À·Ù²ü¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÂÐºö¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¥¯¥Þ¼«ÂÎ¤¬¿ÍÎ¤¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶²¤í¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÅÍ¤Ï13ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÀ¥Èþ²¹Àô¡Ê´ä¼ê¡¦ËÌ¾å»Ô¡Ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±Î½¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î»þ¤«¤é¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Î½¤Ç¤¢¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
