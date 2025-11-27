BTS・SUGA、自閉スペクトラム症支援が日本に広がる 日本自閉症協会がファンからの「多額のご寄付」報告・感謝
一般社団法人日本自閉症協会は26日、公式Xを通じ、BTS・SUGAのファンから多数の寄付があったと報告した。
【画像】BTS・SUGAのファンから「多数のご寄付」日本自閉症協会が報告
同協会は「先日、会員向け広報誌『いとしご』210号にて、韓国のアーティストグループBTSのSUGA 様のファンの皆さまより、多数のご寄付を頂戴したことをご報告いたしました」と伝えた。
「また、先日の万博出展に際しては、いただいたご寄付の一部を活用させていただきました。HYBE JAPANのBTS広報ご担当者様へも、SUGA様ファンの皆さまからのご寄付があったことと、その一部を万博出展に充てる旨を事前にお伝えし、温かいお言葉を頂いております」と明らかにした。
そして「このご支援を励みに、より多くの方々に自閉スペクトラム症への理解が広がるよう、引き続き努めてまいります」と感謝を示した。
広報誌「いとしご」誌面では「韓国アイドルグループBTSのメンバーSUGAさんによる、自閉スペクトラム症の療育関連の施設設立に多額の寄付をしたニュースを受け、ファンの皆さまから当協会にも寄付の申し出が相次ぎました。それを受けて発信した投稿には、『温かい気持ちが広がってうれしい』『ぜひ協力したい』といった声が多数寄せられ、ポジティブな反響が広がり、関連した寄付は総額150 万円を超えました。またこのことは普段接点のない方々に自閉スペクトラム症や当協会の取り組みを広く知っていただく良い契機となりました」などと伝えている。
SUGAは、自閉スペクトラム症（ASD）の子どもたちらへの支援を積極的に行っている。
