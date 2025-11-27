人気モデル・ぴょな、懐かしの平成メイク挑戦で雰囲気ガラリ「ビジュ強すぎる」「オーラ凄い」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/11/27】モデルのぴょな（PyunA.）が11月26日、自身のInstagramを更新。平成メイクを施した自撮りショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳人気モデル、胸元チラリ 平成メイク姿の自撮りショット
ぴょなは「平成メイクしてみた」「どう？平成戻りたーい」とつづり、濃いめのアイメイクに巻き髪で平成感漂う自身の写真を投稿。普段のヘルシーな雰囲気とは異なるメイクで、印象を大きく変えた姿を披露している。
この投稿には「ビジュ強すぎる」「雰囲気違う」「オーラ凄い」「可愛すぎる」「平成ギャル感が似合う」「2度見した」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
