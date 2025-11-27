「ネイリストだったんですか!?」41歳・見取り図リリー、『ネイルオブザイヤー』授賞式のネイルを披露 「めっちゃオシャレ」「才能ですね」と反響
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。『ネイルオブザイヤー2025』の受賞を報告し、授賞式で披露した個性的なネイルデザインを公開した。
【写真】『ネイルオブザイヤー』を受賞した見取り図リリーの授賞式ネイル
投稿では、「『ネイルオブザイヤー2025』受賞させていただきました！ネイリストとして嬉しく思います。プロフィールの受賞歴の欄を上方漫才大賞奨励賞ネイリストオブザイヤー2025これにしようかな！」とユーモアを交えてコメント。
指先には、イエローとゴールドを基調に大胆なラメ使いの華やかなネイルが施され、1本ずつ異なるデザインがキラリと輝いている。トロフィーを手にした写真も投稿し、受賞の喜びをにじませた。
リリーはテレビ出演でも芸術的なセンスを発揮しており、番組内での繊細なガラス細工や独自のデザイン感覚が話題となっている。24日に登壇した同賞の授賞式では、自身の冠番組『見取り図じゃん』でネイリストの資格に挑んだことをきっかけにネイルに魅了されたと話していた。
ファンからは、「おめでとうございます」「さすがリリーさん 才能ですね」「黄色の小指と親指のがリリー画伯らしさがあってすきです」「めっちゃオシャレ」「ネイリストだったんですか!?」「リリーさん努力の結晶ですね！」など、驚きと称賛の声が多数寄せられている。
【写真】『ネイルオブザイヤー』を受賞した見取り図リリーの授賞式ネイル
投稿では、「『ネイルオブザイヤー2025』受賞させていただきました！ネイリストとして嬉しく思います。プロフィールの受賞歴の欄を上方漫才大賞奨励賞ネイリストオブザイヤー2025これにしようかな！」とユーモアを交えてコメント。
リリーはテレビ出演でも芸術的なセンスを発揮しており、番組内での繊細なガラス細工や独自のデザイン感覚が話題となっている。24日に登壇した同賞の授賞式では、自身の冠番組『見取り図じゃん』でネイリストの資格に挑んだことをきっかけにネイルに魅了されたと話していた。
ファンからは、「おめでとうございます」「さすがリリーさん 才能ですね」「黄色の小指と親指のがリリー画伯らしさがあってすきです」「めっちゃオシャレ」「ネイリストだったんですか!?」「リリーさん努力の結晶ですね！」など、驚きと称賛の声が多数寄せられている。