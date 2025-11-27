Image: Amazon

デスクに散らかりがちな周辺機器を、スタイリッシュに飾ることができる収納ラックを山崎実業が発売しています。

コントローラーを飾ってもヨシ、ヘッドフォンを飾ってもヨシで、今度こそデスクを綺麗に整えたいって方にもぴったりな1台かと。

万能収納ラックに必要なもの、それは直径17cmのスペースだけ

Image: Amazon

山崎実業の置台が動くゲームコントローラー収納ラックは、置き場所に困る家庭用ゲーム機のコントローラーを収納するのに使えるスタンド。直径17cmの土台部分のスペースさえ確保できれば、スタイリッシュに周辺機器を飾ることができます。

支柱部には天然木が使われているのでオシャレな見た目なのもグッドですし、部屋の雰囲気に合わせて土台とスタンド部分の色をブラックまたはホワイトから選べるのもいいなと。

Image: Amazon

また、各スタンド部分にはケーブルをひっかけられるのもポイントで、コントローラーの充電が少なくなったら、ケーブルをサッと挿してすぐに充電を開始できるのも非常に効率的だなと。

山崎実業のこちらの収納スタンド。現在Amazonブラックフライデーセールでは15%オフの税込2,524円で販売中。コントローラーの置き場所にずっと困っている方はもちろん、デスクをスッキリさせるためのお助け収納グッズとしても効果を発揮してくれることでしょう。

